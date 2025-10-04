Lazio - Torino, Zaccagni non lascia la squadra: il gesto nel pre gara

Zaccagni non scenderà in campo contro il Torino, un risentimento muscolare lo ha costretto a dare forfait e accomodarsi in tribuna. Il biancoceleste però, ha deciso di dare comunque il suo contributo alla squadra e si è accomodato in panchina per seguire da vicino il riscaldamento dei compagni, dando loro anche la carica giusta per affrontare la sfida. Un gesto da capitano.

