Torino, i convocati di Baroni per la gara contro la Lazio: la lista completa
Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Torino. Per la gara in programma all'Olimpico alle ore 15, valida per la sesta giornata di campionato, il tecnico granata Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati. Di seguito tutti i nomi.

Aboukhlal 
Adams 
Asllani 
Biraghi 
Casadei 
Coco 
Dembélé  
Gineitis
Ilic 
Ilkhan 
Israel 
Lazaro  
Maripan
Masina 
Ngonge 
Njie
Nkounkou
Paleari 
Pedersen  
Popa 
Simeone 
Tameze 
Vlasic 
Zapata 

