Torino, i convocati di Baroni per la gara contro la Lazio: la lista completa
Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Torino. Per la gara in programma all'Olimpico alle ore 15, valida per la sesta giornata di campionato, il tecnico granata Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati. Di seguito tutti i nomi.
Aboukhlal
Adams
Asllani
Biraghi
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilic
Ilkhan
Israel
Lazaro
Maripan
Masina
Ngonge
Njie
Nkounkou
Paleari
Pedersen
Popa
Simeone
Tameze
Vlasic
Zapata
