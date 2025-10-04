Lazio, Pedro insegue Klose: ora è a un gol di distanza da un primato
04.10.2025 09:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Pedro è come il vino. Più passa il tempo, più sembra diventare forte. L'anno scorso il classe 1987 è stato il più prolifico tra le fila biancocelesti con 14 reti, non proprio da tutti alla sua età. Ora lo spagnolo cerca un altro gol, l'ennesimo, che lo porterebbe a infrangere un record: come riportato dal Corriere della Sera, con il prossimo gol Pedro supererebbe Miro Klose e diventerebbe il calciatore più anziano a segnare con la maglia della Lazio. Chissà, magari già oggi contro il Torino.