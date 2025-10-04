Lazio - Torino, Cancellieri protagonista: la doppietta gli vale un primato

È in corso il secondo tempo di Lazio - Torino all'Olimpico, Adams ha riportato il risultato sul 2-2 rispondendo alla doppietta di Cancellieri che aveva segnato la momentanea rimonta dei biancocelesti. Il numero 22 biancoceleste, a prescindere dal risultato finale del match, si è reso protagonista. Con i due gol realizzati in questa gara, riporta Opta, è diventato il più giovane calciatore della Lazio a aver siglato una doppietta in Serie A. Primato finora custodito dall'ex Milinkovic Savic.

