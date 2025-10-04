Lazio, Cataldi a Dazn: "Sono contento di essere tornato. Vorrei poter dare ai tifosi..."

La Lazio all'ultimo minuto colleziona un pareggio per 3-3 con la rete che arriva da calcio di rigore di Danilo Cataldi e mette fine al match in scena all'Olimpico. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Gol? Pesava tanto, è stata una partita strana, ritmi alti, volevamo proseguire con un’altra vittoria, dobbiamo accontentarci del pareggio. Lo sanno tutti che la Lazio per me è tutto, sono contento di essere tornato a indossare questa maglia, è una cosa meravigliosa, vorrei poter dare alla gente quello che merita, tornare in Europa, quello che ci compete. Dobbiamo fare di più”.