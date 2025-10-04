Lazio, Cataldi da record: il suo è il gol più tardivo nella storia biancoceleste

Pareggio amaro per la Lazio di Sarri. Cataldi acciuffa il pareggio al 103' su calcio di rigore e limita i danni, ma la sua rete è destinata a entrare nella storia della Lazio. Come riportato da Opta, il gol realizzato da Danilo Cataldi al minuto 102:36 è il gol più tardivo segnato dalla Lazio nella sua storia in Serie A. In tutta la competizione si classifica invece al terzo posto dietro dopo quello di Lazar Samardzic (103:34) in Udinese - Empoli del 19 maggio 2024 e quello di Daniel Ciofani (102:43) in Frosinone - Parma del 3 aprile 2019.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.