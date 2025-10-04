Lazio, Cataldi a LSC: "C'è rammarico. Mi sono preso la responsabilità perché..."

Il protagonista di Lazio - Torino è senza ombra di dubbio Danilo Cataldi. Il regista biancoceleste ha deciso il match, siglando su calcio di rigore la rete del 3-3 finale. Intervenuto nel post-partita, Cataldi ha raccontato ai microfoni di Lazio Style Channel le sue sensazioni dopo il pareggio contro i granata. Ecco di seguito le sue parole:

"Il pallone pesava per il minuto e per come era andata la partita, era un peccato perderla. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ci prendiamo però il punto e la Lazio che la riprende due volte. In settimana speriamo di recuperare qualche giocatore. Io dico sempre che il calcio cambia in un secondo, quando tocca a te e non ti fai trovare pronto vivi di rimpianti, tutti si devono sentitre parte del gruppo poi il mister fa delle scelte per i il bene della squadra. Sono contento per Basic, gli vanno fatti i complimenti. Anche a TJ e Gustav, che è rientrato da poco. Peccato per i tre gol presi così e non aver vinto la partita. Mi sono preso questa responsabilità perché mi sembrava giusto, il derby ormai è passato e ho un'età tale che mi consente di viverla diversamente, fa parte del calcio e c'è sempre una partita dopo. Resettiamo tutto, anche questo pareggio".

