Lazio - Torino, l'Olimpico ricorda Furio Focolari: "Tutto il bene del mondo"

"Furio: tutto il bene del mondo", così la Curva Maestrelli e tutto lo stadio Olimpico hanno ricordato Furio Focolari, storico giornalista che ha accompgnato le più grandi vittorie dello sci italiano e grandissimo tifoso della Lazio.

Un ricordo di cuore con lo stesso striscione presente nel giorno del suo ultimo saluto alla Chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.