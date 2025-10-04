RIVIVI DIRETTA - Lazio - Torino 3-3: Cataldi la riacciuffa dal dischetto nel finale!
Serie A Enilive | 6ª giornata
Sabato 4 ottobre 2025, ore 15:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-TORINO 2-3 (16' Simeone, 25' Cancellieri, 40' Cancellieri, 73' Adams, 90'+3' Coco
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (90' Lazzari); Cataldi, Basic (66' Belahyane); Cancellieri, Dia (80' Noslin), Pedro (66' Isaksen); Castellanos.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Isaksen, Belahyane, Provstgaard, Lazzari, Pinelli, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze (69' Masina), Coco, Maripan; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro (63' Nkounkou); Ngonge, Vlasic (69' Adams); Simeone.
A disp.: Paleari, Mihai, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Adams, Dembelè, Biraghi, Gineitis, Zapate, Njie.
All.: Marco Baroni
Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì); Assistenti: Capaldo - Laudato; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Ghersini; A.V.A.R.: Chiffi
Ammoniti: 33' Asllani (T), 47' Romagnoli (L), 60' Casadei (T), 87' Cataldi (L)
SECONDO TEMPO
90'+13' Triplice fischio, finsice la partita.
90'+12' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!! E arriva il gol del pareggio, lo sigla Cataldi!
90'+10' Viene assegnato il calcio di rigore.
90'+9' L'arbitro va a rivedere il fallo al Var!
90'+6' Fallo di Coco su Noslin in area di rigore: l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore.
90'+4' Il gol viene regolarmente convalidato dal direttore di gara nonostante la posizione di fuorigioco di Maripan che, dalle immagini, sembra ostacolare Lazzari.
90'+3' E arriva, come una beffa in pieno recupero: il gol del 3-2 che porta la firma di Coco. Check in progress dell'arbitro col Var.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.
90' Anche Tavares esce malconcio: al suo posto c'è Lazzari.
87' Cartellino giallo anche per Cataldi nella parte finale di gara, aperta e più accesa che mai.
85' Calcio d'angolo Lazio: Castellanos non riesce a inquadrare la porta. L'azione continua col cross di Tavares per Isaksen, ma c'è la deviazione in angolo di Nkounkou.
84' Il Torino continua a rendersi pericoloso, questa volta lo fa con Dembélé, ma la conclusione è per nulla precisa e non impensierisce Provedel.
82' Brutta entrata di Casadei su Cataldi: l'intera Lazio accanto all'arbitro per il secondo giallo nei confronti del centrocampista granata, che però non arriva.
80' Entra anche Noslin al posto di Dia.
78' Altro cambio per il Torino: fuori Pedersen, ancora malconcio, dentro Dembélé. Fuori anche Simeone, Gineitis al suo posto.
77' Azione della Lazio orchestrata da Isaksen, che poi chiama in causa Cancellieri. Provvidenziale l'intervento di Pedersen, che finisce a terra. Staff medico in campo.
76' Ora il Torino prova a rimettersi in vantaggio: Simeone tenta l'impossibile dalla lunghissima distanza, palla in out.
73' Arriva il gol del pareggio del Torino: Adams mette la firma sul tabellino, portando il risultato sul 2-2. Incolpevole Provedel.
70' Calcio d'angolo per il Torino: la palla passa per tutta l'area senza però essere alla portata di alcun calciatore. Recupera la Lazio.
69' Cambia ancora Baroni: fuori Vlasic e Tameze, dentro Adams e Masina.
66' Primi cambi in casa Lazio: fuori Pedro, dentro Isaksen. Fuori anche Basic, dentro Belahyane.
64' Il nuovo entrato Nkounkou si rende subito protagonista di qualche scintilla con Cancellieri: arbitro a colloquio con entrambi.
63' Primo cambio per Baroni: fuori Lazaro, dentro Nkounkou.
60' Tavares subisce fallo da Casadei, che rimedia il cartellino giallo. È il secondo ammonito in casa Torino.
58' Vlasic a un passo dal gol di testa. Cross di Pedersen, con il croato che arriva sbilenco sul pallone, dando vita a una conclusione poco precisa e pericolosa per Provedel.
57' Lazio ancora in attacco. Ci prova Castellanos dalla distanza, la palla arriva facilmente tra i guantoni di Israel.
55' Buon recupero di Tavares, che poi chiama in causa Romagnoli per allontanare la palla (e il pericolo).
48' Ngonge prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde abbondantemente in out.
47' Ammonito Romagnoli per il fallo su Ngonge. Calcio di punizione in favore del Torino.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Torino.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo.
45' Comunicato il tempo di recupero: si giocherà solamente per un altro minuto.
43' La conclusione di Basic si perde di poco sopra la traversa. Buona azione della Lazio, che approfitta di una leggerezza del Torino in fase di costruzione.
40' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Doppietta Cancellieri! Servito magistralmente da Basic, fa tutto da solo. Lo fa benissimo: battuto ancora Israel!
37' Clamorosa occasione della Lazio! Servito in verticale Castellanos che si libera del difensore e chiama in causa Cataldi: la sua conclusione, a tu per tu col portiere, viene parata da Israel. Sulla ribattuta, fallisce anche Dia!
36' Tavares si prende un buon calcio d'angolo, va direttamente lui sulla bandierina per batterlo. L'azione è confusa, con tanti giocatori in un fazzoletto di campo, alla fine la difesa del Torino riesce ad allontanare la palla.
35' Calcio di punizione per il Torino: Dia allontana, poi Asllani calcia al volo, obbligando Provedel a mettere la palla in angolo.
33' Il primo ammonito della partita è Asllani, autore del fallo su Mario Gila.
31' Cross di Lazaro al centro dell'area, arriva la conclusione di testa ma senza inquadrare la porta, Hysaj allontana il pericolo.
28' Castellanos si avvicina alla porta di Israel, poi subisce fallo: anche qui non viene sanzionato il calciatore del Torino. Poi la Lazio sbaglia e concede il possesso agli avversari.
25' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!! Cancellieri riporta il risultato in parità. Servito bene da Pedro, supera sia Coco che Maripan mettendo la palla alle spalle di Israel.
24' Provedel salva la Lazio dal raddoppio, uscendo bene sull'azione del Torino.
23' Casadei interrompe l'azione della Lazio intervenendo irregolarmente su Castellanos. Anche qui nessun cartellino giallo, con i biancocelesti che ripartono dalla punizione.
20' L'azione si sviluppa col buon recupero di Tavares, che chiama in causa Basic. Il croato tenta la conclusione, che però viene murata subito dalla retroguardia granata.
19' Basic subisce un brutto fallo a centrocampo da Simeone. Alcuna sanzione per l'ex Napoli, calcio di punizione in favore della Lazio.
16' Gol del Torino, che va in vantaggio con Simeone. Cross di Vlasic, Pedersen conclude in porta ma trova la parata di Provedel. Sulla ribattuta, ci pensa l'argentino a metterla alle spalle del portiere.
14' Cancellieri subisce fallo da Lazaro e conquista un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo.
11' Fase di studio delle due squadre, con la Lazio che comanda il possesso palla. Ora ci prova Tavares a penetrare in area e a mettere la palla al centro, la difesa recupera, con Maripan che allontana.
6' Ci prova anche il Torino, con Ngonge che conclude dal limite dell'area: blocca Provedel.
5' Lancio lungo all'indirizzo del Taty, che stoppa male la palla, probabilmente corta, consentendo alla retroguardia avversaria di recuperare.
4' Castellanos entra bene in area e mette una palla precisa al centro: purtroppo, non c'è alcun compagno per la conclusione.
2' Possesso palla iniziale della Lazio, poi Basic prova la soluzione dalla distanza: la palla si perde altissima sopra la traversa.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio e Torino.
AGGIORNAMENTO ORE 14.35 - Nel pre-gara è intervenuto ai microfoni di DAZN Boulaye Dia (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Torino, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo il 3-0 rifilato al Genoa - con cui i biancocelesti hanno archiviato la sconfitta nel derby - sono chiamati questo pomeriggio ad avere continuità in casa contro il Torino, guidato dall'ex Baroni. Appuntamento alle 15.00 all'Olimpico col fischio d'inizio.
Seguono aggiornamenti