Lazio, Dia a Dazn: "Baroni? Mi ha insegnato tanto, ma oggi è un avversario"

Boulaye Dia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio - Torino. Queste le sue parole: “Dopo il derby sapevamo di dover mettere la testa giusta e lavorare durante tutta la settimana per essere pronti per la prossima gara e lo abbiamo fatto bene”.

“Lui sa giocare a calcio come tutti i miei compagni. Non siamo solo due davanti, ognuno ha la sua importanza per la squadra. Dobbiamo giocare bene insieme per trovare la rete”.

“È importante per noi perché è da tanto che non vinciamo due gare di fila. Speriamo vada bene per noi. Baroni? Oggi lui è avversario. È un bravo allenatore che mi ha insegnato tanto l’anno scorso”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.