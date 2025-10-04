Lazio, Cancellieri a Dazn: "Ho lavorato tanto per tornare qui, ci speravo. E il mister..."

Tre gol in due partite, Matteo Cancellieri, autore delle prime due reti della Lazio contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare le sue emozioni: “Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto, il primo tempo una grande Lazio, nel secondo siamo calati ma ci può stare, miglioreremo in settimana su questi cali. Era quello che speravo tornare, ho lavorato anche per farlo, mi sento soddisfatto, lavoro e lavoriamo bene. Ci teniamo questo pareggio e ci leveremo molte soddisfazioni poi. Non ci dobbiamo focalizzarci su questo. Su cosa mi sento cresciuto? Tanto, fa maturare prima il calcio. Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister”.