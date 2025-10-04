Lazio, Ianni e l'errore commesso dalla squadra: "Non dovevamo..:"

Marco Ianni, vice allenatore di Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa alla fine della sfida tra la Lazio e il Torino - terminata con il risultato di 3-3 - per commentare la prova della squadra, andando ad analizzare anche le conseguenze del pareggio e l'errore commesso dai giocatori biancocelesti.

"Il pareggio ti permette di affrontare la sosta con un sorriso in più e un po’ di energia. Da parte nostra ci sarà un ringraziamento alla squadra per quello che ha fatto sul 2-3. Non dovevamo addormentare la partita dopo il 2-1 contro una squadra che non aveva nulla da perdere, dovevamo giocare nella metà campo avversaria per cercare di chiuderla".

