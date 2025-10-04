SONDAGGIO | Lazio-Torino: vota il migliore in campo dei biancocelesti
SONDAGGIO - La Lazio pareggia una gara rocambolesca contro il Torino. Prima recupera con Cancellieri il momentaneo svantaggio, poi si porta sul 2-1 sempre grazie al suo numero 22. Subisce il gol del pareggio da Adams e, poco dopo, la rete del vantaggio granata, questa volta di Coco. Quando la sfida sembra ormai destinata alla conclusione con la sconfitta biancoceleste, arriva la marcatura del definitivo 3-3, che porta la firma di Cataldi, che trasforma dal dischetto il calcio di rigore.
La squadra di Sarri conquista un punto, sale a quota 7 in classifica nel match prima della seconda sosta per le nazionali. Alla ripresa, ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Ma prima di proiettarci al prossimo appuntamento, è il momento di decretare il migliore di Lazio-Torino, esprimendo la propria preferenza nel nostro sondaggio (CLICCA QUI PER VOTARE).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.