Lazio, Hysaj a LSC: "Giocare poco non è facile ma cerco di farmi trovare sempre pronto"
Una gara ricca di emozioni quella contro il Torino che la Lazio aveva rimesso sui giusti binari con la doppietta di Cancellieri ma che si è conclusa un rocambolesco pareggio siglato da Cataldi su calcio di rigore all'ultimo secondo. Al termine della sfida ecco la disamina di Hysaj ai microfoni di Lazio Style Channel: "C’è rammarico perché potevamo gestire meglio la gara ma dobbiamo essere contenti perché potevamo perderla e invece l’abbiamo pareggiata. Sosta? Vedere che anche quelli che entrano danno qualcosa in più ci darà qualche risultato in più. Dobbiamo continuare così e provare a recuperare velocemente qualche punto".
"Non è facile ma è il nostro lavoro io devo essere a disposizione della squadra e del mister e fare il massimo quando vengo chiamato in causa. Cerco sempre di dare una mano anche se non è facile quando giochi poco".
"Come ho detto prima se tutti siamo disponibili per la squadra e per il mister sicuramente faremo qualcosa di buono".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.