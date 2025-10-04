Torino, Adams a Dazn: "Peccato per l'errore. Baroni è un allenatore che..."
Termina per 3-3 Lazio - Torino. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn Adams, autore della seconda rete granata: "Abbiamo fatto una buona partita con la squadra, poi c’è stato un errore ma dobbiamo cercare di andare avanti cercando di essere positivi. Baroni? È sempre positivo, ci aiuta a crescere a lavorare, lo ringrazio per la fiducia”