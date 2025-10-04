Lazio - Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Dia e Pedro
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Pedro, Dia, Cancellieri; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Patric, Belahyane, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen. All.: Sarri.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedrsen, Coco, Maripan, Lazaro; Casdei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni.
