Torino, con De Rossi c'è già l'accordo. Ora Baroni e la Lazio...

Caos in casa Torino. Baroni è a rischio esonero dopo un inizio di stagione tutt'altro che convincente, contro la Lazio si giocherà il futuro sulla panchina granata. E intanto, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Cairo si starebbe guardando intorno, tanto da aver già trovato un accordo di massima con De Rossi. Il tecnico, ora senza squadra, si è liberato del contratto che aveva con la Roma fino al 2027. Ora è in pole per prendere il posto di Baroni: in lista ci sono anche Palladino, Dionisi e Vanoli. Sabato all'Olimpico si deciderà tutto.

