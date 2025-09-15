MIXED ZONE - Lazio, Marusic: "Analizziamo la sconfitta, poi pensiamo solo al derby"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Adam Marusic ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo di questo pomeriggio anche in zona mista. Ecco le parole del montenegrino: "

"Ci dispiace tantissimo. Siamo molto arrabbiati. Dobbiamo analizzarla bene, da domani inizieremo a preparare una partita molto importante. L'approccio è stato anche buono, i primi 15-20 minuti nono siamo andati affatto male. La squadra era nervosa, non è riuscita a far bene. La sconfitta brucia, dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista. Una sconfitta che può influire sul derby? Domani la analizzeremo, poi non ne parleremo più. Abbiamo una partita importante, vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi, a quelli che sono venuti qui a Reggio Emilia. Tifosi? Hanno ragione, ci hanno detto che dobbiamo dare il massimo".

