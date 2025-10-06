Lazio, Cancellieri segna anche all'Olimpico: la sua esultanza - FOTO

Matteo Cancellieri si è preso la Lazio. Tre gol in due partite consecutive: dopo quello contro il Genoa, ne ha fatti due anche contro il Torino, per la prima volta allo Stadio Olimpico con la maglia biancoceleste. Sul suo profilo Instagram poi ha pubblicato alcuni suoi scatti della partita scrivendo: "Emotions". Di seguito il post.

