Calciomercato Lazio | Renan Lodi, si inserisce una squadra croata: l'indiscrezione

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è la fila dietro a Renan Lodi. Il terzino brasiliano, svincolatosi dall'Al Hilal di Simone Inzaghi da poche settimane, è stato accostato a numerose squadre tra cui la Lazio. Ma la lista delle pretendenti continua ad aumentare come previsto, essendo un calciatore del suo calibro un'ottima occasione per numerose squadre: stando a quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, i croati del Rijeka si sarebbero informati sulle condizioni dell'ex Atletico Madrid.

