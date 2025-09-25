Calciomercato Lazio | Dall'estero: "Il nuovo obiettivo è Renan Lodi". I dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato bloccato spinge la Lazio a dover attendere gennaio per poter aggiungere valore alla rosa di Sarri. Un'occasione di mercato può essere la pista che porta a Renan Lodi, terzino oggi svincolato ma di proprietà dell'Al Hilal fino a pochi giorni fa. L'ex Nottingham Forrest e Atletico Madrid era stato escluso dalla rosa per la stagione 2025/26 a causa delle restrizioni relative ai giocatori stranieri. Proprio per questo, la scorsa settimana il calciatore ha informato il club, tramite i suoi avvocati, della sua partenza. "Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Nelle ultime settimane, ho cercato di far revocare questa decisione al club, rendendomi disponibile per tutte le partite dell'Al-Hilal. Ma non ho mai ricevuto risposta su come risolvere questa situazione in modo amichevole", queste le sue dichiarazioni in merito alla vicenda. Si prevede una battaglia legale tra club e calciatore.

A queste condizioni, Renan Lodi può diventare un'occasione e la Lazio ci starebbe pensando seriamente. Infatti, secondo SportsBoom, Maurizio Sarri sarebbe un grande estimatore del giocatore. Il terzino brasiliano ha giocato partite importanti, oltre ad aver indossato per 19 volte la maglia della propria Nazionale. Con la situazione di Nuno Tavares che rimane instabile, essendo uno dei possibili partenti che generebbe plusvalenze utili per investire nel mercato di gennaio, Renan Lodi si candida con forza a diventare un nuovo protagonista sulla fascia sinistra biancoceleste. Attenzione però alla concorrenza: secondo la stessa fonte, anche il Fenerbahce sarebbe interessato a ingaggiare il classe '98.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.