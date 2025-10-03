Torino, i tifosi hanno già il sostituto di Baroni: lo striscione prima della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Baroni è in bilico. Il tecnico del Torino si giocherà la panchina contro la Lazio, la stessa squadra alla quale aveva detto addio qualche mese fa dopo una stagione divisiva nell'ambiente biancoceleste. In Granata, però, l'allenatore fiorentino non ha ritrovato le certezze che sperava e, anzi, nel giro di cinque giornate è riuscito perfino a mettersi contro la tifoseria torinese che, questa mattina, ha esposto uno striscione davanti al centro sportivo Filadelfia: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione... Cairo non perdere questa occasione".

