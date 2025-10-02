Guidolin: "Sembrava fatta con la Lazio. Cragnotti mangiò a casa mia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Compie oggi 70 anni Francesco Guidolin, ex allenatore di Vicenza e Udinese tra le tante. Con i biancorossi vinse la Coppa Italia nella stagione 1996/97 contro il Napoli e l'anno dopo in Coppa delle Coppe si arrese soltanto in semifinale contro il Chelsea di Vialli. Anche a Udine Guidolin ha lasciato bei ricordi, avendo raggiunto risultati importanti. Intervistato dal Corriere di Verona, Guidolin ha ripercorso un po' la sua carriera e ha svelato un retroscena che lo avrebbe visto molto vicino alla Lazio negli anni di Cragnotti. Ecco di seguito le sue parole:

"Dopo gli anni al Vicenza sono stato cercato da alcune grandi squadre e ci sarei andato, se fosse arrivata l’opportunità. Sembrava fosse dall’oggi al domani. Cragnotti è venuto a mangiare a casa mia per parlare della Lazio e sembrava fatta. Quante volte capitava che, mentre ero fuori in bici, chiamasse Mazzola per fissare un incontro... Insomma, sono stato cercato ma non si è concretizzato nulla. Non avevo procuratore, allora. Pensavo bastassero i risultati per salire, invece non è successo e ci sono anche rimasto male. La carriera è continuata, alla fine mi sono trovato a Udine e ho capito che quella, anche per la famiglia, era la mia dimensione: con il club, la città e la gente. Lì sono arrivate altre grandi a cercarmi e sono stato io a dire di no".

