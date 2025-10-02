Torino, Baroni vicino all'esonero. Spunta De Rossi, costretto a tifare... Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

De Rossi si è liberato. Il tecnico ha chiuso il suo contratto con la Roma fino al 2027: ora è libero di firmare con qualunque altro club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci starebbe pensando il Torino. Dopo un inizio di stagione tutt'altro che convincente, infatti, Baroni si gioca la panchina alla prossima giornata contro la Lazio, la sua ex squadra. Per questo l'ex centrocampista giallorosso, per poter tornare ad allenare in Serie A, dovrà tifare proprio per i biancocelesti: Cairo lo stima moltissimo, è uno dei possibili sostituti (anche perché Palladino non è convinto). E in caso di sconfitta, Baroni potrebbe essere davvero esonerato.

