Serie A | 3-3 tra Lazio e Torino, il Lecce espugna il Tardini: la classifica aggiornata
Termina 3-3 la sfida tra Lazio e Torino. Gara al cardiopalma che vede i biancocelesti riacciuffare il pareggio all'ultimo secondo grazie ad un rigore procurato da Noslin e trasformato da Cataldi. L'altra sfida delle 15:00 ha invece visto il Lecce battere il Parma in trasferta con il risultato di 0-1. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
1 Milan 12
2 Napoli 12
3 Roma 12
4 Juventus 11
5 Inter 9
6 Atalanta 9
7 Cremonese 9
8 Sassuolo 9*
9 Como 8
10 Cagliari 7*
11 Bologna 7
12 Udinese 7
13 Lazio 7*
14 Parma 5*
15 Lecce 5*
16 Torino 5*
17 Fiorentina 3
18 Hellas Verona 3
19 Pisa 2
20 Genoa 2
* una partita in più
