Serie A | 3-3 tra Lazio e Torino, il Lecce espugna il Tardini: la classifica aggiornata

Termina 3-3 la sfida tra Lazio e Torino. Gara al cardiopalma che vede i biancocelesti riacciuffare il pareggio all'ultimo secondo grazie ad un rigore procurato da Noslin e trasformato da Cataldi. L'altra sfida delle 15:00 ha invece visto il Lecce battere il Parma in trasferta con il risultato di 0-1. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

1 Milan 12

2 Napoli 12

3 Roma 12

4 Juventus 11

5 Inter 9

6 Atalanta 9

7 Cremonese 9

8 Sassuolo 9*

9 Como 8

10 Cagliari 7*

11 Bologna 7

12 Udinese 7

13 Lazio 7*

14 Parma 5*

15 Lecce 5*

16 Torino 5*

17 Fiorentina 3

18 Hellas Verona 3

19 Pisa 2

20 Genoa 2

* una partita in più

