Lazio - Torino, Cucchi: "La cosa migliore? Il pubblico laziale"

Finisce 3-3 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Torino in un match in cui senza dubbio non sono mancate le emozioni. Gara subito in salita per la squadra di Sarri con Simeone che sigla il vantaggio dei granata, poi la doppietta di Cancellieri porta avanti i biancocelesti. Che Adams sigla la rete del 2-2 e poi, nel finale, Coco riporta avanti il Torino. Dopo il 100' ecco quindi il rigore trasformato da Cataldi a fissare il punteggio.

Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "La Lazio rimonta nel primo tempo. Bravo Cancellieri. Nel secondo smette di giocare e il Torino merita il vantaggio. Finale rocambolesco e rigore del pari. Prova insufficiente dei biancocelesti. La cosa migliore dell' Olimpico: il pubblico laziale".

