FORMELLO - Lazio, tempo di sosta. Sarri ne perde quattro e spera negli infortunati

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ora la sosta. Si ferma il campionato, spazio alle nazionali. Dopo il pareggio contro il Torino, la Lazio sfrutterà questo tempo per recuperare tutti gli infortunati. Per la prossima gara contro l'Atalanta si attende il rientro di Vecino, da tempo ai box, Marusic (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro) e Pellegrini (distorsione al ginocchio destro). Sarri sicuramente ritroverà Guendouzi, che ha scontato le due giornate di squalifica dopo il derby.

Da valutare invece le condizioni di Zaccagni: alla rifinitura ha accusato un problema agli adduttori, lunedì fara gli esami per valutare l'entità del suo infortunio. Resta fuori lista Dele-Bashiru, che sarebbe dovuto rientrare proprio a Bergamo dalla lesione di primo grado al bicipite femorale. Diverso il discorso per Rovella, fermato dalla pubalgia: nei prossimi giorni arriverà la decisione sulla sua operazione. Per le nazionali ora partiranno Mandas (Grecia), Hysaj (Albania), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal), che torneranno a Formello una volta terminati i rispettivi impegni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.