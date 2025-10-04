Lazio, Ianni a LSC: "Ci è mancata la forza di chiudere la gara". E sugli infortunati...

Il vice di mister Sarri, Marco Ianni, al termine della sfida contro il Torino ha commentato il 3-3 maturato all'Olimpico ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ci tengo a portare le scuse del mister che non si è sentito bene e il finale di partita ha sicuro influito, aveva dei giramenti di testa. Quella contro il Torino è stata una partita abbastanza rocambolesca dove loro sono partiti meglio di noi che poi abbiamo avuto una bella reazione. Nel secondo tempo c’è mancata la forza di provare a chiudere la gara e loro sono una squadra che ha fisicità, hanno giocatori che sanno far male e insomma la partita è diventata quella che abbiamo visto anche se siamo stati bravissimi a rialzarci".

"La speranza era quella di arrivare alla sosta con più punti ma abbiamo avuto diverse problematiche che non sono un alibi ma, qualche problema in meno sarebbe stato meglio. La squadra non è andata dietro alle varie problematiche ha buttato il cuore oltre l'ostacolo anche quando la partita sembrava persa. Farei un grande applauso ai ragazzi".

"Guendouzi rientra dalla squalifica dopo la sosta così come Marusic, gli altri da valutare strada facendo ma per noi è essenziale recuperare i giocatori sia per il match che a gara in corso anche se devo dire che oggi chi è entrato ha fatto davvero bene. Per noi è fondamentale che tutti siano parte di un progetto".

"Tutti i ragazzi si sono calati nella situazione e quindi anche quelli che potevano sembrare meno importanti sono diventati importanti e se questi sono i presupposti io credo che si possa creare qualcosa di buono".

