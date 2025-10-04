Torino, Baroni in conferenza: "La Lazio ti entra dentro, ringrazio i tifosi per l'affetto"

Al termine di Lazio - Torino, in conferenza stampa è intervenuto Marco Baroni che ha analizzato così la prestazione della squadra: "Lo stato d’animo? Peccato avevamo una vittoria già fatta, abbiamo commesso un’ingenuità. Ci sono ragazzi giovani che devono trovare fiducia, spesso si passa anche da questi errori però rimane il valore di una partita importante e vera. Non facile, basta vedere i volumi di gioco che abbiamo creato. Posso solo dire bravi ai ragazzi, questa è la strada. Ci sono ampi margini di miglioramento, lo dico per i ragazzi. Asllani oggi ha fatto la terza partita consecutiva ed erano tre anni che non la faceva. Sono serenissimo, non ho mai percepito qualcosa di diverso all’interno se non la convinzione di lavorare insieme. Quando è uscito il calendario qualche cazzotto l’ho tirato, partire così non è il massimo. Però come ho sempre detto nelle difficoltà ci sono le opportunità e ci rafforzeranno molto nel cammino della squadra”.

“Voglio ringraziare i tifosi per l’affetto, sono stato benissimo qui. Con grande umiltà e passione, ci sono state due partite non fortunate. Al di là di questo non recrimino mai, ora la testa è nel Torino e darà tutto me stesso per creare un percorso”.

“Non sentivo i fucili spianati addosso, abbiamo fatto il pranzo ieri in assoluta armonia. Come sapevo io delle difficoltà, ne è cosciente anche la proprietà con i dirigenti e il direttore”.

“Che emozioni ho provato all’Olimpico? La Lazio ti entra dentro, è stato bellissimo. Li ringrazio veramente ancora una volta. La gente credo abbia percepito la passione con cui ho fatto tutto”.

“Sentire e veder ridere delle persone davanti a te durante queste domande non è bello, mi toglie attenzione. State sereni, sono uno tosto che non molla. So benissimo le difficoltà che incontreremo, ma queste mi danno un'energia che non immaginate. Mi prendo la prestazione di valore, nel valore trovi le risposte. Il risultato ti può penalizzare come a Parma ma quando fa prestazioni così con gioco, idee e determinazione sei sulla strada giusta".

“C’è dolore di aver buttato via una vittoria, bastava buttar via quel pallone. C’è anche la gioia che la squadra ha dato tutto, ha giocato con un’espressione di calcio che chiedo e che dobbiamo proporre con voglia e energia. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, mettere in condizioni tutti. Siamo appena partiti e voglio tenermi più la gioia del valore della prestazione che il dolore di aver buttato via la vittoria”.

