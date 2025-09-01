Settembre si accende con Eagles Band: musica, Lazio ed emozioni!

Settembre non è solo il mese del ritorno. È il mese delle nuove energie, delle serate che si allungano, dei progetti che ripartono.

E cosa c’è di meglio che accendere l’autunno con il ritmo, la passione e la voce di Eagles Band?

Una band di Laziali per i Laziali

Non è un gruppo qualsiasi, non è la solita cover band: Eagles Band è il cuore biancoceleste che batte a tempo di musica.

Sul palco salgono musicisti che hanno nel sangue i colori della Lazio, pronti a farvi ballare, cantare e vivere ogni serata come una curva in festa.

Dal rock agli evergreen, fino ai cori biancocelesti

Un repertorio che travolge: pop, rock, revival, grandi classici italiani e internazionali… senza dimenticare quei cori e quelle canzoni che uniscono tutti noi della Lazio.

Ogni concerto è un viaggio: dalle emozioni del passato alla potenza del presente.

Perché sceglierli a settembre?

Perché l’energia di Eagles Band trasforma ogni evento in un’esperienza.

Locali, pub, piazze, feste private, eventi aziendali: ovunque ci sia bisogno di musica vera e passione, Eagles Band è la risposta.

Prenota ora la tua serata con Eagles Band!

WhatsApp:3473691724

Musica. Lazio. Emozioni.

Settembre ha un solo sound: quello di Eagles Band!