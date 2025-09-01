Lazio - Verona, Rovella domina a centrocampo: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio brillante batte il Verona e si rilancia dopo la brutta partita di Como. Tutti i calciatori biancocelesti si sono resi protagonisti di una prestazione importante, ma alcuni più di altri. Uno di questi è senza dubbio Nicolò Rovella, il quale ha preso in mano il centrocampo e si è guadagnato voti importanti dai quotidiani di oggi. C'è chi lo batte, ma lui è stato senza dubbio uno dei più apprezzati.

CORRIERE DELLO SPORT - Rovella 7,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Rovella 7

IL MESSAGGERO - Rovella 7,5

IL TEMPO - Rovella 7

CORRIERE DELLA SERA - Rovella 7

L'ARENA - Rovella 7

IL RESTO DEL CARLINO - Rovella 7

LA STAMPA - Rovella 6,5

REPUBBLICA - Rovella 7.5

