Lazio, Cancellieri in conferenza: "Sarri non è cambiato. Isaksen? Tutti siamo importanti"

Al termine della sfida contro il Verona, vinta dalla Lazio con un netto 4-0 anche Matteo Cancellieri è intervenuto in conferenza stampa.

MARUSIC - "Con Marusic mi trovo molto bene. Avevamo le idee chiare fin dall'allenamento, sapevamo cosa fare in campo e ci siamo aiutati bene a vicenda. Abbiamo preparato bene la partita".

SARRI - "Il mister l’ho trovato sempre uguale. Sa come trasmetterci le cose giuste, sono contento più che altro perché dopo la sconfina di Como dovevamo dare una risposta ai tifosi e a noi stessi. Dobbiamo continuare su questa strada".

LAVORO - “Sicuramente stiamo lavorando tanto sull'attacco della profondità ma dipende molto da chi affrontiamo e da come si mette in campo. Possono esserci delle difficoltà sulle pressioni, ma quello è un aspetto su cui stiamo lavorando molto con il mister".

CRESCITA - “L’anno scorso è un po’ relativo perché sono stato fuori per parecchio tempo causa infortunio. Sicuramente un aspetto che devo curare tanto è il gol ed essere decisivo anche con gli assist. Poi aiutare la squadra, come questa sera, è importante allo stesso modo. L’importante è dare una mano alla squadra e vincere”.

DUALISMO CON ISAKSEN - “Con la stagione in corso sappiamo che tutti sono fondamentali. Ad oggi non è tanto quanto giochi ma come giochi quando scendi in campo. Io con Isaksen ho un rapporto bellissimo, si allena sempre alla grande è un bravissimo ragazzo e lo stimo. Abbiamo tutti un obiettivo comune e questa è la cosa più importante".

