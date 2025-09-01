Lazio, il Corriere dello Sport ti dedica la prima pagina: "Sorridi!" - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Tre punti, i primi del campionato. Quattro gol, i primi del campionato. La Lazio dopo un'amara partenza al Sinigaglia si riprende subito e aggiusta il tiro. Sarri ha visto quella forza mentale che cercava, quella carica agonistica e quell'entusiasmo che servivano per mettere in campo una prestazione del genere. La Lazio torna a vincere allo Stadio Olimpico dopo 7 mesi dall'ultima volta, da quel Lazio-Monza di inizio febbraio, quando ancora una volta a esser protagonista fu uno strepitoso Taty Castellanos.

Due assist e un gol contro i brianzoli, ieri si è ripetuto alzando anche la qualità delle sue giocate: stop tra due e palla a rimorchio per Guendouzi, rabona per chiudere il triangolo con Zaccagni. Poi ci aggiunge la rete di testa, su punizione di Rovella e quella sua solita esultanza che oggi il Corriere dello Sport propone in prima pagina. È dedicata a lui l'apertura del quotidiano, alla squadra di Sarri il titolo: "Sorridi, Lazio" perché dopo tanti giorni tenebrosi, oggi finalmente si può accennare un sorriso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.