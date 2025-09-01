Calciomercato Lazio | Insigne a gennaio: Lotito incontra l'agente

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Termina oggi la sessione estiva di calciomercato, ma la Lazio è già proiettata a quello di gennaio. Non prima. La società sta cercando di sbloccare la situazione. Ad oggi, tra risparmi e ricavi come le cessioni di Tchaouna e Casale, sono entrati nelle casse circa 7 milioni di incasso in questa finestra di mercato. Troppo poco a fronte degli oltre 20 milioni di euro necessari. Infatti, Lotito spera di chiudere l’accordo col main sponsor nei prossimi giorni, appena tornerà da Cortina.

E se non si riuscisse a sbloccare il mercato senza vincoli? In quel caso, la Lazio a gennaio potrà vendere e acquistare alle stesse cifre. In qualsiasi caso, le operazioni non possono essere anticipate a novembre. Neanche per gli svincolati. Lorenzo Insigne sta aspettando notizie dalla Lazio. Proprio come Sarri che, dati i trascorsi insieme, lo vorrebbe con sé a Roma e la società dal canto suo, nonostante le smentite, sta lavorando per capire la fattibilità dell'operazione. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato di un incontro tra il presidente Claudio Lotito e l'agente del giocatore a Cortina, a dimostrazione del fatto che qualcosa si sta muovendo. Oggi lo riporta anche il Corriere dello Sport: non è un caso che Insigne non abbia ancora firmato con nessuno. Lui aspetta la Lazio, nonostante l'interesse di molte squadre tra cui il Parma.

