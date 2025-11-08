Gran Galà del Calcio: anche una biancoceleste tra i premiati
08.11.2025 15:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ci sarà anche un po’ di Lazio nella XIV edizione del Gran Galà del Calcio che andrà in scena il prossimo lunedì 10 novembre.
Tantissime le stelle che verranno premiate per la stagione 2024/2025 e tra loro c’è anche Martina Piemonte della Lazio Women premiata come Miglior Attaccante.
17 reti messe a segno nella passata stagione e anche un Europeo giocato con l’Italia femminile per l’attaccate biancoceleste.
