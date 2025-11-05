Serie A | Inter - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
05.11.2025 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio di Sarri vola a San Siro per affrontare l'Inter di Chivu, che alla scorsa giornata ha battuto il Verona nel finale.
La gara, in programma domenica 9 novembre alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.