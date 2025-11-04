Provedel in Lazio-Cagliari, l'analisi: "Coraggio e copertura dello spazio. E ora Mandas..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Caprai, di GoalKeeper Mania, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la prova di Provedel in Lazio-Cagliari. Ecco le parole dell'esperto sulla performance dell'estremo difensore biancoceleste:

“Sesto clean-sheet per Provedel? La richiesta di Sarri è chiara, lui è sempre molto attivo nel gioco in entrambe le fasi di gioco. Nella scorsa stagione ha ricevuto tante critiche, ora è tornato ai suoi livelli. La Lazio ha ritrovato equilibrio, un modo di difendere ordinato. Mi fa piacere che sia stata notata la sua capacità di uscita e di copertura delle spazio. È fondamentale per il gioco di Sarri, ma in generale per chi alza la linea difensiva. Servono lettura e coraggio nell’andare in avanti e coprire lo spazio. Se c’è predisposizione a fare questo è un valore aggiunto. Se il portiere arriva prima toglie un’occasione importante che gli evita anche di fare una parata. Letture e coperture che vanno esaltate. La copertura dello spazio in avanti era una cosa che aveva un po’ perso nella scorsa stagione. Era un dettaglio da limare, la serenità mentale ritrovata sta aiutando.

La Lazio ha fatto una partita molto attenta, dispiace solo per l’esclusione di Mandas. Anche lui è un portiere molto forte e dispiace vederlo in panchina. Se questa è la scelta definitiva, penso si possa andare verso la cessione a gennaio. Credo che un portiere del genere avrà tante rischieste, può giocare in qualsiasi campionato. E’ normale che poi la Lazio dovrebbe andare a prendere un portiere affidabile. Non a livello di Mandas, ma con delle caratteristiche che si sposano con le richieste del tecnico”.