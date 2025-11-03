Lazio, i convocati di Sarri per il Cagliari: la scelta su Hysaj e Pellegrini

Alla vigilia della gara contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Rientra Hysaj, che aveva saltato la gara contro il Pisa; presente anche Pellegrini. Assenti, invece, Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru e Gigot.

"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Cagliari (ore 20:45). 

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; 

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; 

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino; 

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni".

