Lazio - Cagliari, disastro Dia: i quotidiani bocciano la sua prestazione
04.11.2025 16:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia sembra essere l'unico neo di una Lazio che sta (ri)trovando un'identità che sembrava smarrita. Sarri lo difende a spada tratta, sottolineando di come il suo lavoro in fase difensiva sia preziosissimo per la squadra, ma l'ambiente ritiene che non basti a giustificare l'apporto nullo in fase offensiva.
I media hanno bocciato in toto la prestazione del senegalese contro il Cagliari. Ecco di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT: Dia 5
MESSAGGERO: Dia 4
GAZZETTA DELLO SPORT: Dia 5
CORRIERE DELLA SERA: Dia 4.5