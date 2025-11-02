Lazio, Tare umilia la Roma: "Come un derby? No, ho vinto quello che contava!"
02.11.2025 20:22 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Igli Tare in estate è passato al Milan per aprire una nuova parentesi della propria carriera dopo quella alla Lazio. Con il club rossonero il direttore sportivo punta a piazzarsi in cima al campionato e per raggiungere quest'obiettivo sarà necessario fare tre punti nella partita di questa sera contro la Roma, valida per la decima giornata di campionato.
Intervenuto ai microfoni di Dazn, prima del fischio d'inizio, Tare ha spiegato di non avvertire la stessa tensione che sentiva nei derby di Roma o, almeno, che sentiva vino alla vittoria del derby più importante di tutti:
LE PAROLE DI TARE - "Non avverto questa partita come un derby. Alla Lazio ne ho vinti abbastanza, ho vinto quelli che contavano, come il 26 maggio. Oggi penso al Milan".