Felici, Folorunsho e Mazzitelli: tre romani a Cagliari. Contro la Lazio sarà derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da Roma a Cagliari. Il viaggio di Felici, Folorunsho e Mazzitelli è partito dal Colosseo ed è finito in Sardegna. Lunedì sera, però, torneranno nella Capitale, all'Olimpico, per sfidare la Lazio. Come riportato da L'Unione Sarda, tutti e tre hanno un passato tra la Roma e le giovanili biancocelesti: per loro sarà come un derby.

Felici, per esempio, ha giocato nelle giovanili della Lazio, ma è tifosissimo giallorosso. Diverso il discorso per Folorunsho che, com'è noto ormai a tutti, è uno sfegatato tifoso biancoceleste. Mazzitelli, invece, è cresciuto calcisticamente con la maglia della Roma, ma pubblicamente non ha mai dichiarato la sua fede.