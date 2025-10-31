Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: Sarri riflette sulle scelte

Il monday night chiude la decima giornata di Serie A. La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico dopo lo spento 0-0 contro il Pisa. Sarri dovrà fare ancora a meno di Castellanos, Cancellieri e Rovella, ancora infortunati, ma spera nei recuperi di Nuno Tavares e Hysaj almeno per la panchina. In difesa, davanti a Provedel, si va verso un cambio: Lazzari al posto di Pellegrini (non al meglio per un problema al ginocchio) per completare il reparto con Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo può rifiatare Basic lasciando spazio a Vecino nel terzetto con Guendouzi e Cataldi, entrambi confermati. In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, mentre al centro è aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Provstgaard, Patric, Basic, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.: Pisacane.