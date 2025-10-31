Lazio imbattuta nelle ultime cinque gare di Serie A: meglio solo Roma e Inter

Percorso quasi netto, sicuramente senza sconfitte. La Lazio nelle ultime cinque partite non ha mai perso, ma ha portato a casa due vittorie e tre pareggi.

I successi sono arrivati contro Genoa e Juventus (0-3 e 1-0); gli altri risultati, invece, contro Atalanta, Torino e Pisa (0-0, 3-3 e 0-0). In totale sono nove punti in cinque gare di Serie A.

Meglio hanno fatto solo Roma e Inter, che hanno raccolto dodici punti nello stesso numero di sfide giocate, come riportato da Il Corriere dello Sport.