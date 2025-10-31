Brescia, Cellino è un fiume in piena: "Ho sfidato il diavolo, un esorcista mi avvisò"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ormai ex presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare, e lo ha fatto nel programma televisivo 'La voce sarda', in onda su Videolina. Ovviamente non sono mancate parole al vetriolo per la formazione lombarda:

"Se tornassi indietro eviterei di fare molte scelte come l’andare a Brescia, ho sfidato il diavolo e ho perso. È la città in cui si bestemmia di più, è una cosa che odio e che mi offende. Mettevo le multe a chi le diceva tra staff e magazzinieri. Nel calcio ho perso e guadagnato molti soldi, a Brescia li ho solo persi tutti.

Nel centro sportivo del Brescia ho fatto costruire una chiesa in onore della Madonna immacolata. Venne un esorcista a dirmi che così facendo avevo sfidato il diavolo, non ci avevo creduto, ma da allora di male me ne è stato fatto tanto".