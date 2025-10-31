Cagliari, Pisacane avvisa la Lazio: "Restiamo fiduciosi e lavoriamo sodo"
31.10.2025
Il Cagliari guarda già avanti. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la squadra di Pisacane si prepara alla prossima sfida contro la Lazio. Proprio il tecnico rossoblù ha parlato ai microfoni di Dazn sul lavoro che dovrà fare nei giorni successivi per affrontare i biancocelesti.
Di seguito le sue parole: "Contro il Sassuolo la squadra ha cercato di riprendere il risultato. Bisogna restare fiduciosi. I momenti delicati fanno parte di questo sport, soprattutto per una squadra come la nostra".
"Possono arrivare prima o dopo, ma arrivano. Si affrontano restando verticali, cercando di lavorare sodo: giocando con l'atteggiamento di stasera sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo".