Cagliari, Zappa verso la Lazio: "Ripartiamo a mille dopo l'ultima sconfitta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il terzino del Cagliari Gabriele Zappa ha parlato in conferenza stampa, proiettandosi sulla prossima partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Naturalmente ci dispiace per come è andata. Anche il mister ci ha parlato per darci la giusta motivazione. Fa male non essere riusciti a vincere ma ora dobbiamo archiviare questa gara e ripartire a mille per la prossima”.

“Lo spogliatoio è bello compatto, c'è un bel gruppo e stiamo navigando tutti nella stessa direzione. Stiamo dando il 100% di noi e dobbiamo continuare a farlo. Il mister ci dice sempre di stare tranquilli, dobbiamo lavorare per migliorare. La Serie A è complicata, lo sappiamo, ci sarà sempre da sudare e combattere".