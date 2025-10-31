Cagliari, Pisacane punta la Lazio: il report dell'allenamento
Sarà il Cagliari il prossimo avversario della Lazio nella sfida in programma lunedì 3 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico. La squadra guidata da Pisacane, reduce dal ko interno contro il Sassuolo, nella giornata di oggi è tornata subito in campo per preparare la sfida contro i biancocelesti.
Lavoro defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri mentre per il resto della squadra attivazione, esercitazioni tecniche accompagnate da possessi ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Deiola, Rog, Pintus e Radunovic.
Il Cagliari tornerà ad allenarsi sabato 1° novembre nel pomeriggio.
