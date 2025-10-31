NEWS | Achille Costacurta: il tentato suicidio, la droga, il TSO

Achille Costacurta si è raccontato per la prima volta ai microfoni di One More Time, podcast condotto da Luca Casadei. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha ripercorso l’adolescenza difficile, la rabbia, l’abuso di sostanze e anche il tentativo di togliersi la vita. “A scuola non riuscivo a stare fermo, i professori non capivano, e nessuno mi aveva diagnosticato l’ADHD. L’ho scoperto solo l’anno scorso in Svizzera..." <<< ACHILLE COSTACURTA >>>