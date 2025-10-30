Serie A, classifica marcatori aggiornata: Calhanoglu in testa!
La Serie A 2025/26 si gioca a centrocampo. Laddove le punte faticano, ci pensa chi parte da qualche metro più indietro. Nell'ultima giornata di campionato, Calhanoglu si è reso protagonista di una doppietta che lo ha lanciato in testa alla classifica marcatori, mentre alle sue spalle rimangono Paz, De Bruyne, Pulisc, Orsolini e Anguissa. L'unica punta che sta riuscendo a reggere il ritmo è Bonazzoli della Cremonese.
Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:
H. Calhanoglu 5
R. Orsolini 5
C. Pulisic 4
K. De Bruyne 4
F. Bonazzoli 4
N. Paz 4
Z. Anguissa 4
M. Thuram 3
M. Cancellieri 3
G. Simeone 3
A. Bonny 3
M. Soulé 3
K. Davis 3
R. Leao 3
A. Dovbyk 2
R. Hojlund 2
M. Zaccagni 2
G. Orban 2
C. De Ketelaere 2
M. Pellegrino 2
M. Felici 2
L. Martinez 2
N. Krstovic 2
J. Odgaard 2
S. Castro 2
V. Castellanos 2
A. Pinamonti 2
S. Serdar 2
A. Douvikas 2
R. Mandragora 2
M. Kempf 2
M. Kean 2
D. Vlahovic 2
A. Belotti 2
M. Nzola 2
F. Baschirotto 2
F. Terracciano 2
S. McTominay 2
K. N’Dri 2
N. Cambiaghi 2
K. Sulemana 2
F. Dimarco 2
J. Addai 1
A. Gudmunsson 1
V. Adzic 1
C. Adams 1
A. Atta 1
S. Posch 1
A. Bastoni 1
P. Dybala 1
B. Cristante 1
M. Vojvoda 1
S. Beukema 1
S. Coco 1
F. Camarda 1
S. Idrissi 1
I. Bravo 1
A. Circati 1
M. Hermoso 1
L. Coulibaly 1
M. Berisha 1
W. Cheddira 1
T. Gabriel 1
F. Conceição 1
A. Buksa 1
P. Cutrone 1
N. Barella 1
R. Sottil 1
J. Ekhator 1
J. David 1
T. Basic 1
B. Dia 1
S. Ricci 1
J. Cabal 1
D. Dumfries 1
C. Ekuban 1
A. Lookman 1
N. Zaniolo 1
D. Cataldi 1
C. Ngonge 1
M. Ellertsson1
A. Fadera 1
Y. Fofana 1
Wesley 1
B. Gilmour 1
P. Sucic 1
J. Cuadrado 1
E. Holm 1
Z. Athekame 1
M. Guendouzi 1
L. Samardzic 1
J. Karlstrom 1
R. Höjlund 1
L. Kelly 1
A. Laurienté 1
F. Pio Esposito 1
R. Loftus-Cheek 1
I. Koné 1
L. Lucca 1
M. Perrone 1
S. Luperto 1
L. Martínez 1
Y. Mina 1
L. Modric 1
M. Pasalic 1
S. Pavlovic 1
L. Pellegrini 1
M. Thorsby 1
Lorran 1
L. Ranieri 1
G. Borrelli 1
R. Gosens 1
R. GAGLIARDINI 1
G. Scalvini 1
G. Scamacca 1
J. Vardy 1
G. Maripan 1
A. Saelemaekers 1
L. Spinazzola 1
T. Kristensen 1
M. Brescianini 1
C. Kabasele 1
K. Thuram 1
F. Vázquez 1
K. Yildiz 1
N. Zalewski 1
D. Berardi 1
M. De Luca 1
N. Moro 1
E. Iannoni 1
