Serie A, classifica marcatori aggiornata: Calhanoglu in testa!

30.10.2025 12:45 di  Simone Locusta   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A 2025/26 si gioca a centrocampo. Laddove le punte faticano, ci pensa chi parte da qualche metro più indietro. Nell'ultima giornata di campionato, Calhanoglu si è reso protagonista di una doppietta che lo ha lanciato in testa alla classifica marcatori, mentre alle sue spalle rimangono Paz, De Bruyne, Pulisc, Orsolini e Anguissa. L'unica punta che sta riuscendo a reggere il ritmo è Bonazzoli della Cremonese. 

Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

H. Calhanoglu 5

R. Orsolini 5

C. Pulisic 4

K. De Bruyne 4

F. Bonazzoli 4

N. Paz 4

Z. Anguissa 4

M. Thuram 3

M. Cancellieri 3

G. Simeone 3

A. Bonny 3

M. Soulé 3

K. Davis 3

R. Leao 3

A. Dovbyk 2

R. Hojlund 2

M. Zaccagni 2

G. Orban 2

C. De Ketelaere 2

M. Pellegrino 2

M. Felici 2

L. Martinez 2

N. Krstovic 2

J. Odgaard 2

S. Castro 2

V. Castellanos 2

A. Pinamonti 2

S. Serdar 2

A. Douvikas 2

R. Mandragora 2

M. Kempf 2

M. Kean 2

D. Vlahovic 2

A. Belotti 2

M. Nzola 2

F. Baschirotto 2

F. Terracciano 2

S. McTominay 2

K. N’Dri 2

N. Cambiaghi 2

K. Sulemana 2

F. Dimarco 2

J. Addai 1

A. Gudmunsson 1

V. Adzic 1

C. Adams 1

A. Atta 1

S. Posch 1

A. Bastoni 1

P. Dybala 1

B. Cristante 1

M. Vojvoda 1

S. Beukema 1

S. Coco 1

F. Camarda 1

S. Idrissi 1

I. Bravo 1

A. Circati 1

M. Hermoso 1

L. Coulibaly 1

M. Berisha 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

F. Conceição 1

A. Buksa 1

P. Cutrone 1

N. Barella 1

R. Sottil 1

J. Ekhator 1

J. David 1

T. Basic 1

B. Dia 1

S. Ricci 1

J. Cabal 1

D. Dumfries 1

C. Ekuban 1

A. Lookman 1

N. Zaniolo 1

D. Cataldi 1

C. Ngonge 1

M. Ellertsson1

A. Fadera 1

Y. Fofana 1

Wesley 1

B. Gilmour 1

P. Sucic 1

J. Cuadrado 1

E. Holm 1

Z. Athekame 1

M. Guendouzi 1

L. Samardzic 1

J. Karlstrom 1

R. Höjlund 1

L. Kelly 1

A. Laurienté 1

F. Pio Esposito 1

R. Loftus-Cheek 1

I. Koné 1

L. Lucca 1

M. Perrone 1

S. Luperto 1

L. Martínez 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

M. Pasalic 1

S. Pavlovic 1

L. Pellegrini 1

M. Thorsby 1

Lorran 1

L. Ranieri 1

G. Borrelli 1

R. Gosens 1

R. GAGLIARDINI 1

G. Scalvini 1

G. Scamacca 1

J. Vardy 1

G. Maripan 1

A. Saelemaekers 1

L. Spinazzola 1

T. Kristensen 1

M. Brescianini 1

C. Kabasele 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

K. Yildiz 1

N. Zalewski 1

D. Berardi 1

M. De Luca 1

N. Moro 1

E. Iannoni 1

