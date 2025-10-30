Lazio, le partenze turbo portano punti. Ma Sarri chiede (anche) altro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una buccia di banana da evitare a tutti i costi. Questa sera la Lazio scenderà in campo a Pisa senza il supporto dei propri tifosi, dopo il divieto di trasferta imposto dalle autorità, ma le difficoltà per la squadra di Sarri non finiscono qui.

In questa stagione, infatti, come sottolinea il Corriere della Sera, i biancocelesti hanno vinto solo quando è riuscita a sbloccare il match nei primissimi minuti: è successo contro Verona, Genoa e Juventus, con i gol arrivati entro il decimo minuto. In quelle partite la Lazio ha potuto impostare la gara sul contropiede e sulla solidità difensiva, e non a caso Provedel ha sempre mantenuto la porta inviolata.

Per risalire in zona Europa, però, serve un salto di qualità. Zaccagni e compagni devono imparare a vincere anche le sfide più sporche e complicate, sbloccando il risultato con le idee e la pazienza, senza farsi prendere dalla fretta. È la prova di maturità che Sarri chiede ai suoi: trovare la vittoria anche quando la partita non si mette subito in discesa.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.